« Nous voulons aussi que le Mali soit un pays fort », Russie

Le représentant permanent adjoint de la Russie auprès des Nations Unies, Dmitri Polyanskiy, a indiqué mardi que Moscou considère le gouvernement actuel du Mali comme légitime et que la coopération avec Bamako était en bonne forme.

« Nous avons de longues traditions de coopération et d’amitié avec le gouvernement malien – avec les précédents et avec l’actuel. Pour nous, c’est un gouvernement légitime », a déclaré Polyanskiy. « Il n’y a aucun doute à ce sujet, et nous coopérons avec ce [gouvernement] et nous ne voyons aucune raison pour laquelle nous ne devrions pas considérer la coopération avec ce gouvernement comme quelque chose de positif », a-t-il ajouté.

Dans ce même sens, le diplomate russe a indiqué que la Russie tient à aider le Mali et est déterminée à le faire. Il a souligné qu’il s’agissait d’une coopération dans la formation.

« Nous avons toujours eu une coopération militaire, de gouvernement à gouvernement, sur la formation de l’armée malienne », a-t-il déclaré. « Mais cela ne se limite pas aux seules questions militaires. C’est aussi dans le domaine de l’éducation, de la santé, de tout ce qui fait d’un État un État. Nous voulons aussi que le Mali soit un pays fort », a indiqué Polyanskiy.

La coopération entre la Russie et le Mali ces derniers jours n’est pas perçue d’un bon œil par la France et ses alliés européens qui ont accusé Moscou de financer des mercenaires envoyé au Mali. Plus tôt ce mois, un demi millier d’instructeurs Russes ont mis pied de le pays du Sahel, suscitant toutes formes d’émotions. Ils devraient aider le pays a lutter contre le terrorisme qui y sévi depuis plusieurs années.