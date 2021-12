« Noël peut être particulièrement cruel lorsque l’on a perdu un être cher », Reine Elizabeth II

La reine Elizabeth II s’est adressée aux Britanniques ce samedi 25 décembre lors du traditionnel message de Noël. Elle a notamment tenu à rendre hommage au Prince Philip, son époux décédé en avril dernier.

C’est un moment attendu des Britanniques et regardé à travers le monde. La reine Elizabeth II a présenté, ce samedi 25 décembre 2021, ses vœux pour les fêtes de fin d’année. C’est son premier discours depuis la mort du prince Philip. Un discours empreint d’hommages à son défunt mari.

« Il me manque. (…) Noël peut être particulièrement cruel lorsque l’on a perdu un être cher et, cette année en particulier, je comprends pourquoi. Depuis le décès de mon regretté Philip, j’ai tiré beaucoup de réconfort dans les nombreuses marques d’affection que l’on m’a témoignées », a témoigné la monarque de 95 ans, habillée d’une robe rouge et un collier de perles blanches autour du cou. « Depuis le décès de mon regretté Philip, j’ai tiré beaucoup de réconfort dans les nombreuses marques d’affection que l’on m’a témoignées », a-t-elle remercié, un sapin de Noël illuminé en arrière-plan.

Son « réconfort » et son « soutien »

La reine a tenu à rendre hommage à son époux, qu’elle a qualifié de « réconfort » et de « soutien » tout au long de leur mariage, pour cette première allocution de fin d’année depuis sa mort en avril dernier à l’âge de 99 ans. Évoquant avec tendresse Philip avec laquelle elle a été mariée 73 ans, elle cite « son sens du devoir, sa curiosité intellectuelle et sa capacité à s’amuser de toute situation ». « L’éclat espiègle et interrogateur (de ses yeux) était aussi brillant à la fin que lorsque j’ai posé les yeux sur lui pour la première fois », poursuit-elle.

Pour l’occasion, Elizabeth portait une broche en forme de chrysanthème sur sa tenue, le même bijou que celui qu’elle avait sur une célèbre photo prise avec son mari lors de leur voyage de noces en 1947. Des images du couple ont été montrées au début de l’allocution et une photo du prince et de la reine, prise en 2007 à l’occasion de leurs noces de diamant, était également mise en évidence sur son bureau lors sa prise de parole.

« Profiter des traditions » malgré le virus

« Même si en raison du Covid, nous ne pouvons pas célébrer (Noël) tout à fait comme nous l’aurions souhaité, nous pouvons toujours profiter de nombreuses et joyeuses traditions » comme entonner un chant de Noël ou décorer un sapin », a suggéré Elizabeth II dans son allocution.