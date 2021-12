Nigéria: les députés rejettent pour la troisième fois, le projet de loi sur l’égalité des sexes

Pour la troisième fois en cinq ans, les sénateurs nigérians ont rejeté un projet de loi visant à promouvoir l’égalité des sexes, invoquant des « préoccupations socioculturelles et islamiques ».

Au Nigéria, la proposition de loi visant à autonomiser les femmes et à promouvoir l’égalité des sexes a été abandonnée après que certains députés de la chambre législative supérieure du pays, pour la plupart des musulmans du nord, ont fait valoir que le projet de loi allait à l’encontre de leur interprétation des principes de leur religion. Le projet de loi aurait criminalisé la discrimination fondée sur le sexe ou l’état civil, et visait également à améliorer l’application des lois existantes contre la violence fondée sur le sexe.

Un « revers pour une société plus développée »

Le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique, est profondément divisé selon des lignes religieuses et ethniques. Les femmes accèdent rarement aux postes de pouvoir et seuls 7 % des sénateurs du pays sont des femmes. Parmi elles, l’initiatrice du projet de loi, la sénatrice Biodun Olujimi, de l’État d’Ekiti, dans le sud du Nigeria, a déclaré que la loi proposée permettrait d’endiguer une vague de violence sexiste à l’encontre des femmes.

Cynthia Mbamalu, directrice de programme chez YIAGA Africa, une organisation à but non lucratif qui a mené la campagne pour l’adoption de la loi, a qualifié ce dernier échec de « revers majeur sur notre chemin vers une société plus développée ». La raison invoquée par les sénateurs pour rejeter le projet de loi « montre que le Sénat n’est pas encore conscient de l’importance de faire progresser l’égalité de tous les citoyens », a déclaré M. Mbamalu jeudi. « Cela signifie que notre pays n’est pas prêt à réaliser tout son potentiel pour le bénéfice de tous les citoyens. »

L’égalité des chances enfreint en fait les dispositions du Coran

De nombreux sénateurs qui se sont opposés à la législation lors d’une session plénière mercredi ont déclaré que leur résistance était strictement une question religieuse. « L’égalité des chances enfreint en fait les dispositions du Coran… et aussi de la Bible », a soutenu le sénateur Yusuf Yusuf, originaire de l’État de Taraba, dans le nord du Nigeria. « Si nous l’appelons ‘Projet de loi sur les opportunités pour les femmes’, c’est bien. Mais lorsque vous y introduisez l’égalité, cela empiète sur la pratique de la religion islamique. »

D’autres se sont fait l’écho de son inquiétude, ce qui a incité la sénatrice à modifier le titre du projet de loi, qui est passé de « Projet de loi sur le genre et l’égalité des chances » à « Projet de loi sur l’équité entre les sexes ». Malgré cela, les opposants ont bloqué l’avancement du projet de loi. Le président du Sénat, Ahmad Lawan, a déclaré que les législateurs sont conscients de la nécessité de l’équité entre les sexes au Nigeria, mais a reconnu qu’il était nécessaire de procéder à des « consultations supplémentaires » sur le projet de loi. Olujimi, l’initiatrice du projet de loi, a promis de faire une nouvelle tentative, affirmant qu’elle avait le soutien de 62 des 108 sénateurs.