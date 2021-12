Nigéria: le commandant de l’ISWAP Abou-Sufyan, tué par l’armée nigériane

Selon les informations rapportées par les médias locaux, le commandant de l’ISWAP, un groupe terroriste dissident de la secte islamiste Boko Haram ayant fait allégeance à l’Etat Islamique, a été tué par les forces nigérianes au cours d’une opération dans la région du lac Tchad.

Les forces militaires du Nigéria participant à l’opération anti-terroriste Hadin Kai, ont lancé dimanche une série d’attaques contre la base militaire de l’ISWAP à Kusuma et Sigir, dans la zone de gouvernement local de Marte, dans l’État de Borno. Selon un rapport de Daily Nigeria, l’armée nigériane a mené cette intervention musclée à la suite de renseignements qui ont révélé la présence de plusieurs combattants qui ont convergé sur la zone dans leur mouvement préparatoire pour lancer des attaques contre les troupes dans l’axe.

« L’ATF a envoyé des avions super Tucano en attaquant la zone cible en plusieurs vagues qui ont enregistré des coups directs sur une installation de fabrication d’armes, un dépôt de carburant, une base d’armurerie et une infrastructure remplie de véhicules et de motos », a indiqué une source du renseignement citée par PRNigeria. La même source ajoute que « certains terroristes fuyant la zone ont également été interceptés et neutralisés lors d’attaques de suivi par les troupes nigérianes ».

Daily Nigeria rapporte que le célèbre commandant de l’ISWAP, Abou Sufyan, et des dizaines de ses combattants ont été tués lors de l’offensive de l’armée dans la région troublée du lac Tchad. « Les offensives aériennes soutenues d’une semaine ont eu un impact sur le commandement opérationnel des djihadistes et ont contrecarré les plans du groupe visant à mener des attaques majeures contre les formations militaires dans l’axe », a indiqué la source de renseignement.