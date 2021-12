Nigeria: le célèbre tradi-praticien « Roi de Satan » qui a épousé 59 femmes est décédé

Simon Odo, un tradi-praticien originaire d’Enugu, connu sous le nom de « Roi de Satan », qui a épousé 59 femmes et a eu plus de 300 enfants et petits-enfants, est décédé aux premières heures mardi 14 décembre après une brève maladie.

Le fils, du défunt Emeka Odo, qui a confirmé la mort du septuagénaire a déclaré que son père était décédé après une longue maladie et qu’il serait enterré le jour même, dans sa maison de campagne, Aji, dans la zone de gouvernement local d’Igbo-Eze North de l’État d’Enugu, conformément à son testament.

Emeka a déclaré : « Oui, le roi de Satan est mort, il est décédé ce matin (mardi). Il était malade depuis environ trois semaines maintenant ». Son fils a ajouté : « Nous tenons une réunion de famille pour mettre au point les modalités de son enterrement, car il a laissé l’instruction de ne pas déposer son corps dans une morgue. »

» je me marie dès qu’une femme m’insulte «

Emeka, qui n’a pas voulu répondre à d’autres questions, a cependant déclaré que la mort de son père est un coup dur pour la famille étant donné le nombre de ses membres. A sa résidence à Aji, des amis, des parents et des sympathisants ont été vus en train d’affluer en grand nombre pour compatir avec la famille.

Pour mémoire, selon les médias nigérians, en expliquant pourquoi il avait épousé 58 femmes ( à l’époque), le tradipraticien avait déclaré : « S’il y a 20 hommes morts au Nigeria, par exemple, seuls cinq d’entre eux sont morts naturellement. Les 15 autres ont été causés par des chagrins d’amour et de mauvaises attitudes de leurs épouses. C’est pourquoi je me marie dès qu’une femme m’insulte. »

« Je suis le roi du diable, le diable est mon père »

Lors d’une interview accordée à BBC Igbo en 2020, il a déclaré qu’il avait 57 épouses et qu’il avait perdu le compte du nombre d’enfants et de petits-enfants qu’il avait eu avec ses nombreuses épouses. « Je suis le roi du diable, le diable est mon père », avait-il déclaré [Le diable dans la culture Igbo n’est pas un esprit maléfique mais une divinité Igbo, selon des experts]. Il a dit avoir hérité du satanisme de ses parents et grands-parents qui étaient également des adorateurs de Satan.

Odo a déclaré à la BBC que sa quête de guérison d’une étrange maladie dont il a souffert pendant 10 ans, l’avait conduit dans une ville appelée Ijebu Ode dans l’État d’Ogun pour perfectionner ses compétences d’herboriste. Il a également déclaré que des personnes de différents horizons ont visité son sanctuaire pour obtenir une consultation spirituelle, qui, avait-t-il souligné, exclut les pratiques qui nuisent aux autres êtres humains.