Nigéria: l’armée libère 20 policiers des mains des terroristes

Les forces militaires nigérianes de l’opération Hadin Kai déployées dans le nord du Nigéria, ont réussi une opération de sauvetage de 20 policiers enlevés par des terroristes lors d’une attaque de la division de police à Buni Yadi.

Selon un rapport de The Nation, l’armée nigériane a mené une opération de sauvetage réussie dans le nord du pays. Selon un compte rendu aux médias effectué par le directeur par intérim des opérations de défense des médias, le général de brigade Benard Onyeuko, sur les opérations militaires en cours, au cours des deux dernières semaines, les opérations cinétiques et non cinétiques des troupes ont chassé les terroristes de leurs camps et les ont obligés à se rendre.

L’officier supérieur assure que lors de la période considérée, un total de 62 éléments terroristes ont été neutralisés et 28 arrêtés. C’est dans le cadre de cette opération qu’une vingtaine de policiers qui étaient aux mains des terroristes, ont été sauvés par les militaires.

Le nord du Nigéria est en proie à des attaques régulières contre les civils et également les forces de sécurité et de défense. Boko Haram est une des principales menaces dans la région mais des hommes armés appelés des « bandits », sèment également la terreur dans cette partie du pays.