Nigéria: l’actrice de Nollywood, Chiemeke Ngozi, abattue par des homme armés

Une célèbre actrice de Nollywood, Chiemeke Ngozi, a été prise pour cible dans une attaque armée par des individus inconnus dans le conseil local d’Ika Nord-Est de l’État du Delta au Nigéria, rapportent les médias locaux.

Selon un rapport du Guardian, l’actrice de Nollywood, Chiemeke Ngozi, est morte abattue par des hommes armés qui l’on attaqué le long de la route Deeper Life, Boji boji Owa, Town. Le média citant des sources proches de la zone d’action, indique également que des coups de feu avaient été entendus mais avant que les riverains ne se rendent sur les lieux, les assaillants étaient déjà partis.

Pour le moment, on ne sait pas exactement la ou les raisons du meurtre et les sources indiquent que le cadavre de la star du cinéma nigérian a été déposé à la morgue. Le meurtre macabre de l’actrice a plongé toute la communauté dans la confusion et le deuil, alors que des gens étaient vus en groupes, discutant de la question, indique Guardian.

La police a confirmé les faits tels que décrits par les médias et a indiqué qu’une enquête avait été ouverte pour tenter de retrouver les assassins et en savoir plus sur ce qui a poussé à ce meurtre.