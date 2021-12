Niger: l’armée neutralise plusieurs terroristes et récupère du matériel roulant

Une nouvelle offensive de l’armée malienne près la frontière avec le Burkina Faso, a permis de neutraliser plusieurs terroristes et récupérer de nombreux matériels roulants, dont des pick up.

47 terroristes neutralisés, 4 autres capturés vivants, une énorme quantité d’armes saisie, deux pickups maliens détruits, 71 motos calcinées, des caisses de minutions emportées, tel est le bilan de l’offensive menée par l’armée nigérienne à quelques km de Dolbèl, près la frontière avec le Burkina Faso. A l’issue de l’offensive, 5 soldats ont été tués et 3 autres ont été blessés gravement. L’assaut a été donné dans la matinée de ce vendredi, aux environs de 9 heures.

Début décembre, des forces de Défense et de sécurité du Burkina Faso et du Niger ont mené une opération conjointe (TAANLI 2) entre le 25 novembre et le 9 décembre 2021. L’offensive s’est déroulée dans plusieurs localités situées de part et d’autres de la frontière entre le Burkina et le Niger, qui s’étend sur une superficie de 24 624 kilomètres. Elle a eu raison de deux bases de terroristes et fait une centaine de morts dans ce camp des fous de dieu. L’objectif de l’opération est de renforcer la synergie d’action dans la sous-région contre le terrorisme.