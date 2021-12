Niger – Blocage du convoi militaire français: Mohamed Bazoum exige une enquête de la France

Alors que le doute persiste sur ce qui s’est réellement passé au Niger lors de la manifestation contre un convoi militaire français il y a un mois, le président nigérien Mohamed Bazoum a appelé la France à ouvrir une enquête pour situer les responsabilités.

Le 27 novembre dernier, trois nigériens sont morts par balle alors qu’ils participaient à une manifestation anti-française contre un convoi militaire de la force Barkhane. Le convoi qui a quitté le Burkina Faso pour se rendre à Gao dans le centre du Mali, a été bloqué au Niger par la population en colère qui exigeait le départ de l’armée française des terres africaines.

Des affrontements ont éclatés à Tera dans l’ouest du Niger et la police nigérienne est arrivée à la rescousse du convoi pour dégager les manifestants. Cependant, des tirs à balles réelles ont retenti et deux personnes sont mortes sur place avec plusieurs blessés dont un qui mourra plus tard portant le bilan à trois décès. Les soldats français ont été accusés de cette atrocité mais ces derniers ont rejeté les accusations indiquant avoir tiré en l’air pour disperser la foule.

Dans un message à la nation vendredi, le président nigérien Bazoum, qui avait précédemment exprimé sa « reconnaissance » à la France et applaudi ses « sacrifices » au Sahel, a exigé de la France, l’ouverture d’une enquête pour situer les responsabilités. « J’ai exigé des autorités françaises qu’elles ouvrent une enquête en vue de sanctionner ceux qui ont été coupables d’actes répréhensibles « , a indiqué Bazoum.

Le Niger fait face à des attaques régulières et meurtrières de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l’organisation État islamique au Sahel à l’ouest, et à celles de Boko Haram et à l’organisation État islamique en Afrique de l’Ouest au sud-est. Malgré l’armada française déployée au Mali qui intervient dans tous le Sahel, les attaques continuent et les terroristes semblent de plus en plus renforcés.