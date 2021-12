« Ne jamais fléchir et ne jamais céder aux chants des sirènes », Candide Azannaï à ses militants

Déjà 15 ans que le parti Restaurer l’Espoir a été mis sous les fonts baptismaux. A l’occasion de la commémoration ce jeudi 15 décembre 2021 de ce quinzième anniversaire, le leader charismatique de cette formation politique, le ministre Candide Azannaï a lancé un appel à ses militants.

« Le Bénin est depuis 2016 caractérisé par des dérives avec une rare cruauté qui a détricoté les bases de la Démocratie et de l’Etat de droit héritées de la Conférence nationale de 1990« , tel est le contexte politique présenté par candide Azannaï aux membres de sa formation politique qui célèbre ses 15 ans d’existence.

En face de ce contexte politique déplorable, le président Candide Azannaï invite militants et sympathisants du parti Restaurer l’Espoir à tenir bon face au régime du président Patrice Talon. L’occasion était aussi pour l’ancien ministre d’exprimer sa reconnaissance à l’endroit de ses militants dont les convictions politiques n’ont pas chaviré malgré le contexte difficile actuel.

« Courage et reconnaissances aux militantes et militants qui ont toujours la foi chevillée à leurs convictions politiques toutes attachées aux idéaux, aux valeurs et aux principes fondateurs de notre parti« , indique-t-il dans son message.

« Nous devons garder la certitude que le dictateur n’ira nulle part. Nous devons tenir bon et ne jamais fléchir et ne jamais céder aux chants des sirènes« , recommande Candide Azannaï

Une pensée aux victimes innocentes du pouvoir…

A la faveur de la commémoration des 15 ans d’existence du parti Restaurer l’Espoir, l’ex ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale a eu une pensée à tous les béninois qu’il appelle « les victimes innocentes » du pouvoir de la rupture. Aux personnalités emprisonnées et celles actuellement en exil, le ministre Candide Azannaï a souhaité courage et ténacité. A toutes les victimes innocentes du pouvoir de la rupture, j’invite à garder « la foi, le courage et l’espoir », a lancé Candide Azannaï. La commémoration des 15 ans d’existence du parti Restaurer l’Espoir a été marquée par une causerie.

Faut-il le rappeler, l’ancien ministre Candide Azannaï était l’un des artisans du pouvoir du président Patrice Talon. Après avoir mouillé le maillot pour amener au pouvoir l’actuel locataire de la Marina, le président du parti Restaurer l’Espoir a tourné dos un an plus tard à son leader charismatique dont, affirme-t-il ne se retrouve plus dans la gouvernance. Depuis lors, il s’est déclaré en opposition au pouvoir du président Patrice Talon. Coordonnateur nationale de la résistance (un creuset d’actions de l’opposition au pouvoir de la rupture), Candide Azannaï ne rate aucune occasion pour critiquer la gouvernance de son ex ami et partenaire politique.