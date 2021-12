Mono: promoteurs de lieux de culte et autres, invités à régulariser leur situation avant le 31 Décembre

Les promoteurs de lieu de culte, de débits de boissons, d’établissement privé d’enseignement secondaire ou technique qui ne sont pas en règle avec les textes en vigueur au Bénin disposent jusqu’au 31 Décembre pour se mettre en règle.

Par le communiqué radiodiffusé N°9/1631/PDM/SAG/SCAD/SA dont copie est parvenue à la rédaction de BENINWEBTV, le préfet du Mono, Bienvenu Milohin lance un ultimatum aux promoteurs de lieux de culte, de débits de boissons et d’établissements privés d’enseignement secondaire et technique non réglementaires.

A lire aussi: Bénin; CADHP: un recours contre Patrice Talon déclaré irrecevable par la cour constitutionnelle

Ces promoteurs ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour se mettre en règle vis à vis des textes de la République. Ainsi en a décidé le préfet du département du Mono. Il invite les promoteurs concernés à se rapprocher des structures compétentes et ceci au plus tard le 31 Décembre 2021 afin de régulariser leurs situations.

Pour le préfet du département du Mono, ce genre de pratiques qui consiste à exercer certaines activités dans l’illégalité et dans la clandestinité, frise une tendance à défier l’autorité de l’Etat et ceci ne saurait continuer d’avoir cours dans son département.

Tout promoteur qui ne se conformera pas à cet ultimatum, prévient l’autorité préfectorale dans son communiqué radiodiffusé, s’exposent aux déconvenues qui pourraient découler de leurs attitudes.

En guise d’orientation, le communiqué précise que les formalités d’ouverture des débits de boisson et des lieux de culte sont à remplir au niveau de la direction départementale des affaires intérieures et de la sécurité publique.

Quant à la direction départementale des enseignements maternel et primaire et celle des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle elles sont habilitées, à recevoir les formalités d’ouverture des écoles et des établissements d’enseignement secondaire ou technique.

En tout état de cause, conclue le préfet dans le communiqué, « les forces de défense et de sécurité qui ont déjà été instruites à cette fin, feront en sorte que force reste à la loi ».