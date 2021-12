Miss Togo 2022: Jacqueline Tossou remporte la couronne de beauté

Adjo Jacqueline Estelle Tossou, candidate N°24, a été élue samedi soir, Miss Togo 2022, lors de la grande finale de la 26ème édition organisée à Lomé.

Après plusieurs jours de suspense, le verdict est tombé et on connait désormais la nouvelle ambassadrice de la beauté togolaise. Il s’agit de Adjo Jacqueline Estelle Tossou. La lauréate, 22 ans et juriste en formation, a été retenue parmi les 25 candidates en compétition, après avoir convaincue les membres du jury lors des différentes épreuves.

Sur le podium, elle est accompagnée par Nathalie Yao-Amuama (1ère dauphine) et Flora Gnamba Daré (2ème dauphine). « Jacqueline Tossou, qui succède au palmarès à Aïda Yombo (dont le mandat a été allongé en raison de la non-tenue de l’élection l’an dernier), mettra en œuvre un programme social pendant un an, et défendra le Togo à des concours de beauté pendant la période », peut-on lire sur le site officiel de la présidence du Togo.

L’événement, organisé cette année au Centre international des conférences de Lomé, a enregistré la participation du ministre des loisirs, Lidi Bessi-Kama.