Média: le journaliste Patrice Gbaguidi et le promoteur de Soleil Bénin Info, Hervé Alladé, condamnés

En détention provisoire depuis le 18 novembre 2021, le journaliste Patrice Gbaguidi et le promoteur de Soleil Bénin Info, Hervé Alladé, ont été fixés sur leur sort ce mardi 07 décembre 2021. Ils ont été jugés pour harcèlement par voie électronique et condamnés à une peine d’emprisonnement assortie de sursis.

Six (06) mois d’emprisonnement assortis de sursis et 600 000 francs CFA d’amende pour Patrice Gbaguidi et Hervé Alladé. Ils sont respectivement journaliste et promoteur du média Soleil Bénin Info. Selon Frissons radio, les deux ont été jugés mardi après un premier report de l’audience.

Ils ont été poursuivis pour harcèlement par voie électronique, suite à une plainte du douanier Marcellin Laourou. Il reproche au journaliste et au promoteur de Soleil Bénin Info, la publication d’une série d’articles qui lui auraient causé des préjudices.