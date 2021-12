Mali: une mission d’escorte de l’armée attaquée, 2 terroristes tués

Un détachement de l’armée malienne a été attaquée dimanche, à quelques kilomètres de la commune d’Assongo. Les échanges de tirs ont fait des victimes des deux côtés: 2 terroristes tués et plusieurs soldats blessés.

L’armée malienne a annoncé ce lundi, une attaque terroriste qui a pris pour cible une mission d’escorte, faisant plusieurs blessés. « Dimanche 26 décembre 2021 dans la journée à 20 Km d’Ansongo, une mission FAMa escortant une quarantaine de véhicules civils en provenance du Niger pour Gao, a été la cible d’une embuscade d’un Groupe Armé Terroriste à laquelle nos éléments ont énergiquement riposté », indique un communiqué des Forces Armées Maliennes.

« Une course poursuite a permis de neutraliser 02 assaillants, de détruire une moto, de saisir 2 PM, un PKM et une Radio VHF », ajoute le communiqué. « Côté FAMa, nous enregistrons 04 blessés légers. L’escorte a été réorganisée et a pu regagner Gao en toute sécurité. Par ailleurs, en fin d’après-midi, non loin de Diabaly, une patrouille est tombée dans une embuscade ayant coûté la vie à un militaire FAMa et blessé 05 autres ».