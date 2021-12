Mali: une manifestation de 3 jours annoncée contre la CEDEAO

Engagé dans une lutte pour l’autodétermination du Mali, le mouvement Yerowoulo, a lancé un appel pour une manifestation de 3 jours contre la CEDEAO qui accentue la pression contre le Mali.

Dimanche 12 décembre, la CEDEAO va se réunir une nouvelle fois sur la situation politique au Mali et en Guinée. L’Organisation sous-régionale qui a déjà pris des sanctions ciblées contre les autorités maliennes et décidé du maintien des sanctions contre la junte guinéenne, va évaluer la mise en application de ses décisions et pourrait entériner de nouvelles sanctions contre les pays en jeu, notamment le Mali, qui a reporté sine die, l’échéance électorale.

En prélude d’une éventuelle pression de la CEDEAO sur le Mali, ce qui sera certainement le cas, le mouvement yerowoulo, très actif et connu pour ses appels contre la présence des troupes françaises au Mali, a demandé à tous les Maliens de manifester les 10, 11 et 12, face à la montée en puissance des pressions de la CEDEAO.

Avant Yerowoulo, le mouvement panafricaniste dirigé par Adama Ben Diarra a annoncé des manifestations contre la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la France. Dans la sous-région, les manifestations auront lieu dans plusieurs pays, dont le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal… L’objectif de ses mobilisations anti CEDEAO et anti français, qui auront lieu au mois de décembre, est de faire part aux dirigeants africains, les souhaits des populations de la CEDEAO.