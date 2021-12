Mali: remaniement à la tête de la mission de formation de l’UE dans un Djoliba en pleine mutation

Un nouveau commandant a été nommé à la tête de la force européenne de formation des militaires au Mali (EUTM). L’homme a pris service mardi, lors d’une cérémonie dans la capitale malienne Bamako.

En présence de plusieurs diplomates européens, ainsi que de hauts gradés de l’armée malienne, le nouveau commandant de la mission de formation de l’UE au Mali (EUTM), le général Christian Riener, a pris service à Bamako mardi. « C’est un grand honneur pour moi de servir dans cette mission, et j’ai un grand respect pour le peuple malien et les soldats maliens. La mission est très critique », a indiqué le nouveau commandant de l’EUTM.

De son côté, le directeur général de l’état-major de l’Union européenne, Hervé Bléjean, a indiqué que « nous travaillons au profit de la force conjointe du G5, nous faisons de la formation, et nous allons aussi leur fournir du matériel. Dans ce cadre, nous avons des pays prioritaires en dehors du Mali, mais je tiens à dire que le Mali reste notre première priorité, sans aucun doute ».

Le changement de commandement de la mission européenne intervient après que les autorités maliennes ont accepté finalement le renforcement des forces de la mission des Nations Unies au Mali (MINUSMA) avec un millier de casques bleus venue du Tchad voisin. Il intervient également alors que la France a annoncé une réduction du déploiement de troupes dans le pays. Paris a déjà fermé trois bases militaires dans le nord du Mali et d’ici l’année prochaine, sa présence dans le pays sera réduite à environ 3 000 soldats contre 5 100.

Le Mali est l’épicentre d’une insurrection djihadiste qui a débuté dans le nord du pays en 2012 qui s’est propagée trois ans plus tard au Niger et au Burkina Faso voisins. Les attaques sont de plus en plus coordonnées et violentes tandis que les forces militaires n’arrivent toujours pas à en venir à bout malgré 20.000 soldats étrangers de l’ONU et de la France en plus des forces du G5 Sahel travaillant pour ça.