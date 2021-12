Mali: l’Etat dément “formellement” le déploiement de Wagner et exige des preuves

Mali: l’Etat dément “formellement” le déploiement de Wagner et exige des preuves

Le Mali a démenti “formellement” vendredi, ce qu’il qualifie de “prétendu déploiement des éléments d’une société de sécurité privée au Mali”. Bamako exige à cet effet, que des preuves lui soient apportées par des sources indépendantes”.

Le jeudi 23 décembre, une dizaine de pays engagés dans la lutte contre te terrorisme au Sahel, dont la France et le Royaume Uni, ont condamné le déploiement de mercenaires russes de Wagner au Mali, regrettant « la décision des autorités de transition maliennes d’utiliser des fonds publics déjà limités pour rétribuer des mercenaires étrangers au lieu de soutenir les forces armées maliennes et les services publics au bénéfice du peuple malien ».

Au lendemain de cette déclaration étrangère, le gouvernement malien a réagi via un communiqué disant regretter “la teneur de la déclaration de ses partenaires qui intervient à un moment où il déploie d’énormes efforts au quotidien pour relever les défis multiformes auxquels le pays est confronté, il apporte un démenti formel à ces allégations sans fondement et exige que des preuves lui soient apportées par des sources indépendantes”, peut-on lire dans le communiqué du gouvernement malien qui “tient à préciser qu’au même titre que la mission européenne de formation Eutm, des formateurs russes sont présents au Mali dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces de Défense et de sécurité nationales”.

“Le gouvernement demande à être jugé sur des actes plutôt que sur des rumeurs et tient à rappeler que l’état Malien n’est engagé que dans un partenariat d’état à d’état avec la fédération de Russie son partenaire histoire », indique le communiqué. « La priorité du Mali est de se donner tous les moyens pour rétablir la sécurité, soulager les populations malienne et créer les conditions du retour rapide à une situation normale », a terminé le gouvernement.

D’après les partenaires étrangers du Mali dont la France et le Royaume Uni, au moins 500 mercenaires russes ont été déployés au Mali. Pour ses partenaires, la présence des paramilitaires du groupe Wagner au Mali est totalement en inadéquation avec l’objectif et les principes des forces partenaires engagées dans la lutte contre le terrorisme au Mali.