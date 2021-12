Mali: les produits issus de l’agriculture locale, interdits d’exportation dans tout le pays

Le gouvernement malien a décidé d’interdire l’exportation de plusieurs produits agricoles vers d’autres pays dans le cadre d’une politique de sécurisation des marchés nationaux.

« L’exportation du riz, du maïs, de tourteaux de coton, du mil, de sorgho et de la graine de coton, est suspendue jusqu’à nouvel ordre », a indiqué le gouvernement de transition au Mali dans une note rendue public lundi 6 décembre 2021. La note assure que le « directeur général du commerce et de la consommation et le directeur général des douanes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté ».

La mesure prise par les autorités du Mali est une décision qui, selon elle, vise à «sécuriser le ravitaillement des marchés nationaux en produits issus de l’agriculture» locale. Il va sans dire que le Mali, à travers ses dirigeants va prioriser les produits locaux sur le marché de la consommation afin de limiter sa dépendance envers l’importation.

En proie depuis plusieurs années, à une insurrection djihadiste qui menace la sécurité du pays entier, le Mali traverse également une crise socioéconomique exaspérante. Le gouvernement de transition, tente donc de rendre disponible les produits locaux pour la population locale afin de limiter les risques de manque dans les marchés d’approvisionnement du pays.