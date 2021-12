Mali: la justice condamne l’ex-4 ème Vice-Président du CNT, Issa Kaou Djim

La justice malienne a condamné ce vendredi, l’ex-4 ème Vice-Président du Conseil National de Transition (CNT), Issa Kaou Djim, à 6 mois de prison avec sursis et 500.000 francs CFA d’amende pour « atteinte au crédit de l’état et Injures commises via les réseaux sociaux ».

Interpellé à son domicile sis à Lafiabougou Taliko, le mardi 26 octobre 2021 aux environs de 19 heures par la Gendarmerie du Camp I de Bamako, Issa Kaou Djime, accusé de trouble à l’ordre public et placé sous mandat de dépôt, après son arrestation (jeudi), a été déféré au tribunal le vendredi suivant. Au terme de l’audience, il a été annoncé que la délibération du jugement est prévue pour ce 3 décembre 2021.

La Défense de Issa Kaou Djime, avait plaidé pour sa libération provisoire à cause de son immunité parlementaire, en attendant le jour du délibéré. Ce qui a été fait après la plaidoirie de la commission ad hoc mise en place par le CNT pour examiner le dossier. Il a donc été remis en liberté le mardi 9 novembre par le juge du Tribunal de grande instance de la commune IV, en charge de son dossier.

Ce vendredi 3 décembre, jour prévu pour la délibération du jugement tant attendu, la justice malienne a décidé de la condamnation de Issa Kaou Djim à 6 mois de prison avec sursis et à 500.000 FCFA d’amende pour « atteinte au crédit de l’Etat et injures commises via les réseaux sociaux ».

« Le Mali a besoin aujourd’hui de se réconcilier avec le monde. Le Mali a besoin aujourd’hui de trouver les voies et moyens pour juguler l’insécurité, mais le Mali ne peut pas vivre en autarcie. Nous pensons que le plus important, c’est de créer des conditions pour organiser des élections transparentes et crédibles pour que nous sortions de cette situation d’exception. », a réagi le mis en cause, contre qui, le parquet avait requis trois mois de prison.

Pour rappel, Issa Kaou Djim a, en juillet dernier, critiqué les autorités maliennes de transition. Pour lui, le Premier ministre Choguel Maïga « n’est pas l’homme de la situation ».