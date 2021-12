Mali: la junte annonce la nouvelle date des assises nationales de la refondation

Autrefois reportées, les assises nationales de la refondation auront lieu du 11 au 30 décembre 2021. L’objectif de ses assises est de donner l’opportunité à toutes les couches sociales maliennes de s’exprimer sur l’avenir du pays.

« Le panel des hautes personnalités de la refondation informe l’opinion nationale et internationale qu’en raison des concertations entamées, depuis sa prise de fonction, avec les forces vives de la Nation en vue de trouver le consensus le plus large possible pour une participation la plus inclusive, les dates de la tenue des Assises nationales de la refondation ont été décalées », indiquait un communiqué publié le mardi 23 novembre.

Plus d’une semaine plus tard, les autorités maliennes ont annoncé la nouvelle date des assises nationales de la refondation. Selon le communiqué officiel, les assises auront lieu du 11 au 30 décembre 2021. Elles permettront au pays d’établir un calendrier électoral. Les élections générales sont censées ramener les civils au pouvoir 18 mois après la chute du régime d’Ibrahim Boubacar Kéita.