Mali: Assimi Goita remet du matériel militaire aux forces armées pour lutter contre les djihadistes

Alors que le Mali est en proie à une insurrection terroriste violente et que les militaires semblent manquer de moyens pour accomplir leur tâche, les autorités de transitions ont mis à disposition de l’armée, du matériel militaire pour renforcer leur capacité d’intervention sur le terrain.

Le président de la transition au Mali, le colonel Assimi Goita, a procédé lui-même à la remise de matériel militaire aux Forces Armées du Mali (FAMa) dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique militaire efficace contre les terroristes et autres groupes armés qui sévissent dans le pays.

Vendredi, dans le camp militaire de Kati, Goita a remis aux forces armées, plusieurs dizaines de véhicules militaire de toute sorte. Des blindés, des véhicules de transport, de patrouille et de commandement ont été remis à l’armée. Outre le matériel roulant, l’armé indique également avoir reçu d’autres équipements militaires.

Cette action des autorités maliennes entre probablement dans le cadre de la décision d’organiser des élections dans un climat de sécurité. En effet, les autorités de transition au Mali ont décidé de ne pas se conformer aux exigences de la communauté internationale pour organiser des élections en février. Elles assurent que la priorité avant des élections est d’assurer la sécurité du pays.

Le Mali fait face à des groupes armés terroristes qui occupent une grande partie du territoire dans le nord et au centre du pays. Malgré l’aide militaire de la France et de ses alliés européens et américains, la menace persiste et s’amplifie.