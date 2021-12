Mali – Arrivée de Wagner: Macron menace de retirer totalement ses troupes du pays

Alors que l’on apprend que la société militaire privée russe Wagner, a déployé ses premiers éléments au Mali, une source de l’Elysée indique que le président français Emmanuel macron envisagerait un retrait total de ses forces du Mali, rapportent les médias.

L’information qui était une simple rumeur est devenue réalité alors que le Mali a accueilli un demi milliers d’éléments du groupe russe Wagner sur son sol. La force paramilitaire est arrivée dans le pays sahélien dans le cadre d’un accord avec le gouvernement de transition. Cette arrivée n’a évidemment pas été du tout du goût des partenaires européens dont la France qui ont condamné le déploiement des russes au Mali.

Dans la foulée, une source de l’Elysée citée par les médias, indique que Macron menace de retirer définitivement ses troupes du Mali. Alors qu’il avait annoncé la réduction des soldats de l’opération Barkhane et opérer un redéploiement de la force tout en assurant être toujours aux côtés du Mali, ce serait un véritable retournement de situation si cela s’avère.

La France a déployé plus de 5000 soldats au Sahel pour aider à combattre les terroristes qui ont pris le contrôle d’une bonne partie du territoire malien. Plus de huit ans plus tard, la menace terroriste persiste et s’est étendue vers d’autres pays de la région. L’arrivée de Wagner pourrait changer la donne et accélérer la lutte selon les maliens ; ce qui n’est pas la conviction des européens qui assurent que cela ne fera que déstabiliser plus le Mali.