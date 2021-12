Macky Sall: « Les relations Afrique-Turquie sont fondées sur le respect mutuel »

A Istanbul pour le sommet turco-africain qui s’est déroulé du 16 au 18 décembre 2021, le président sénégalais Macky Sall a jugé de « partenariat gagnant-gagnant et très efficace », la relation qu’entretiennent l’Afrique et la Turquie. C’est une coopération fondée sur le respect mutuel, selon Macky Sall.

Le sommet turco-africain a été un grand succès, selon le président Macky Sall qui estime que cela témoigne à quel point, les deux parties prenantes à la séance, sont déterminées à avancer mutuellement. « Aujourd’hui, il existe un partenariat très efficace entre la Turquie et l’Afrique, construit sur des bases égales et sur le principe gagnant-gagnant », a déclaré Macky Sall lors d’une interview à l’Agence Anadolu au cours de sa visite à Istanbul pour le 3e Sommet du partenariat Turquie-Afrique récemment conclu.

« Plus important encore, la Turquie attache une grande importance au respect mutuel dans ses relations avec l’Afrique – c’est quelque chose de vraiment important pour les pays africains » a ajouté le président sénégalais. « Il existe également de nombreuses opportunités pour les entrepreneurs et les entreprises sénégalaises en Turquie ».

Futur président de l’Union Africaine en 2022, Macky Sall assure qu’il mettra à contribution son pouvoir pour renforcer la coopération diplomatique entre la Turquie et l’Afrique en général et en particulier, entre Istanbul et Dakar. Le Chef de l’État du Sénégal a invité les entrepreneurs sénégalais à davantage de collaboration avec leurs pairs turcs.