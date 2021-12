Lutte contre le djihadisme au Bénin: le ministre de la Défense compte sur le professionnalisme de l’armée

A l’occasion de l’ouverture des travaux de formation des Chefs de corps, ce mardi 21 décembre 2021, le ministre en charge de la Défense, Fortunet Alain Nouatin est revenu sur les attaques djihadistes survenues dans le nord du pays. A l’endroit des Forces armées béninoises, il a adressé un message d’encouragement et de vigilance.

« Avant, nous disons que la menace est au Nord-Ouest, la menace est au Nord, la menace peut venir de l’Est. Maintenant, la menace est là, et à tout moment, peut surgir d’une façon ou d’une autre », a lancé le ministre en charge de la Défense aux militaires. C’est donc désormais clair, le Bénin est aux aguets et prend des dispositions pour lutter efficacement contre le djihadisme sur son territoire.

Je nous demande d’être toujours sur le qui-vive, d’être aguerris et de remarquer les moindres gestes qui peuvent être déjà des signes annonciateurs d’un mouvement qui, si on n’y prend garde peut devenir la gangrène. Fortunet Alain Nouatin

Dans cette lutte qui s’annonce complexe, le ministre Fortunet Alain Nouatin compte sur le professionnalisme de l’armée béninoise. « Je compte sur l’armée béninoise, qui est très professionnelle, beaucoup de rapports de l’Onu l’ont attesté. La nation béninoise compte sur vous… », a-t-il lancé à l’endroit des militaires, au micro de Frissons radio.

De sources concordantes, les Éléments français au Sénégal (EFS) apportent un appui technique à l’armée béninoise dans le cadre de la lutte contre les attaques djihadistes. Cette collaboration permettra aux militaires béninoises d’être aguerris sur les stratégies de lutte.

Les trois dernières attaques survenues à Banikoara et Porga ont fait des morts dans le rang de l’armée béninoise et du côté des assaillants. La première s’est soldée par la mort d’un djihadiste et des blessés dans le rang de l’armée. Les deux autres attaques enregistrées à Porga, ont fait cinq morts dont deux chez les soldats béninois et trois du côté des djihadistes. Plusieurs blessés ont été aussi dénombrés.