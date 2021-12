Lutte anti-terroriste au Sahel: l’Italie et les Tchèques vont équiper la force Takuba

L’Italie et la République Tchèque ont annoncé des équipements militaires au profit de la force européenne Takuba qui lutte contre le terrorisme au Sahel. La force Takuba est censée prendre le relais de la force Barkhane qui est en pleine réorganisation.

L’Italie va fournir deux Chinook et deux hélicoptères d’attaque A-129 Mangusta à la force Takuba. La capacité initiale va être déclarée en décembre, et la capacité totale en janvier. Ces quatre hélicoptères ne pourront être utilisés que dans le cadre de missions d’évacuation médicale. L’équipe médicale sera fournie par le service de santé des armées français.

Les Tchèques et les Estoniens fournissent des drones Puma de 15 km de portée. Mais les Tchèques ont annoncé le déploiement prochain des drones plus performants, d’une centaine de kilomètres de portée au Mali. La Suède avait déployé le Lockheed Martin C-130J qui a servi pendant deux mois et demi, au début du mandat, mais pas uniquement au profit de Takuba.

La Task Force Takuba est une force opérationnelle composée principalement d’unités des forces spéciales de plusieurs pays de l’Union européenne. Elle est placée sous commandement français et assiste les forces armées maliennes dans les opérations antiterroristes qu’elles mènent dans le pays. Elle est composée de quelques 600 soldats des forces spéciales et est appelée à prendre le relais de Barkhane, une force en recomposition.