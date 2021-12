L’Union Européenne prend des sanctions contre le groupe russe Wagner

Pour des actions jugées de « déstabilisation », l’Union Européenne a décidé lundi, de prendre des sanctions contre la société militaire privée russe, Wagner.

Après plusieurs avertissements, l’Union Européenne est passée à la vitesse supérieure ce lundi 13 décembre 2021. Elle a entériné des sanctions contre la société militaire privée russe, Wagner et huit personnes ainsi que trois sociétés qui lui sont liées pour les «actions de déstabilisation» menées en Ukraine et dans plusieurs pays d’Afrique.

Selon le communiqué du Conseil de l’Union européenne, la décision a été approuvée à l’unanimité par les ministres des Affaires étrangères de l’UE réunis à Bruxelles. Elle doit être publiée au Journal officiel de l’UE pour rentrer en vigueur. Le groupe Wagner est accusé d’avoir « recruté, formé et envoyé des agents militaires privés dans des zones de conflit du monde entier afin d’alimenter la violence, de piller les ressources naturelles et d’intimider les civils en violation du droit international, notamment du droit international des droits humains », précise le communiqué.

Gel des avoirs dans l’Union européenne

Les sanctions européennes frappent le fondateur et commandant militaire du groupe Wagner, Dimitri Outkine, un ancien membre des forces spéciales russes, et plusieurs de ses collaborateurs dont Valery Zakharov, conseiller pour la sécurité du président de la République centrafricaine Faustin-Archange Touadéra. Sont également visés par cette mesure, Denis Kharitonov, chef militaire dans la région séparatiste du Donbass en Ukraine et Andreï Troshev, directeur général du groupe pour les opérations en Syrie.