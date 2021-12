L’ONU prolonge sa mission en RDC sur fond d’appels au départ des casques bleus

Alors que la population commence à s’insurger contre la présence des casques bleus en RDC, l’ONU vient de prolonger d’un an le mandat de sa mission de maintien de la paix dans le pays (MONUSCO), rapportent les médias.

Selon un rapport de l’agence de presse Anadolu, le Conseil de sécurité des Nations Unies, a prolongé d’un an la mission des casques bleus en république démocratique du Congo dans la cadre des opérations pour tenter de ramener la paix dans le pays en proie à des groupes armés qui massacrent les populations civiles.

Le CSNU a demandé aux soldats de la paix de se concentrer sur le nord-est du pays et de renforcer les opérations conjointes avec l’armée congolaise, a rapporté la radio des Nations Unies sur la décision entrée en vigueur lundi. Cette résolution de prolongation a été rédigée par la France et a été adoptée à l’unanimité par les 15 membres.

La MONUSCO, une mission créée en 1999 dans le but d’observer l’évolution de la paix dans le pays à la suite d’une guerre civile, a effectivement joué un important rôle dans dans le maintien de la sécurité dans l’est de la République démocratique du Congo, où de nombreuses milices et groupes rebelles sont actifs.

Cependant, la force de 14 160 soldats et 2 001 policiers n’y arrive pratiquement plus ces dernières années alors que les civils sont massacrés par les groupes armés sans que l’ONU n’intervienne. Exaspérées, les populations ont attaqués plusieurs bases des Nations Unies pour exprimer le mécontentement et appeler au départ des casques bleus du pays. Au lieu de leur départ, la MONUSCO restera encore sur place jusqu’au 20 décembre de l’année prochaine.