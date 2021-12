«L’ONU doit prendre en charge la lutte contre le terrorisme en Afrique», Macky Sall

Alors que la crise au Sahel s’intensifie et que la menace terroriste s’amplifie, le président sénégalais Macky Sall, a interpellé l’ONU sur la question, lui demandant de jouer sa partition pour venir à bout de cette crise sécuritaire.

S’adressant au Conseil de sécurité des Nations-Unies, le président Sall a évoqué la question du terrorisme et de l’insécurité grandissant au Sahel et a demandé de l’ONU, une prise de responsabilité pour finir avec ces phénomènes. « La paix et la sécurité dans le monde incombent au Conseil de sécurité des Nations Unies », a indiqué Macky Sall sur Rfm.

« Il (Ndlr : Conseil de sécurité) doit prendre en charge la lutte contre le terrorisme en Afrique et dégager les moyens qu’il faut comme ce fut le cas en Afghanistan et dans d’autres régions où on a battu des coalitions internationales, mettre les moyens qu’il faut et travailler avec les Africains. Une lutte efficace pour mettre hors du continent le terrorisme […] », a indiqué le chef de l’Etat Sénégalais.

Cette intervention survient alors que le Sahel est en proie à une crise sécuritaire chronique due à une insurrection islamiste armée qui s’étend dans la région. Malgré les moyens militaires déployés par les forces des pays touchés par l’insurrection, et ceux déployés par l’armée française et ses alliés européens et américains, la menace djihadiste persiste et continue de s’étendre.