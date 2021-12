Libye: Vladimir Poutine a exprimé son espoir d’une stabilisation du pays après les élections

Alors que les élections en Libye sont dans quelques jours, le président de la Russie Vladimir Poutine, a indiqué qu’il espère que ces consultations électorales se déroulent comme prévues et réussissent à stabiliser la situation dans le pays.

Poutine a rencontré le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis mercredi et les deux dirigeants ont discuté des problèmes régionaux dont la situation en Libye. A ce sujet, Poutine a tenu une conférence de presse à l’issue de sa rencontre avec le grec, et a exprimé tout son espoir de voir une Libye stable après les élections de décembre.

Le dirigeant russe a indiqué qu’il était en contact avec tous les acteurs qui œuvrent pour la tenue des élections libyennes, y compris les principaux pays de l’UE et la Turquie. Il a exprimé l’espoir de trouver des solutions qui conviennent à toutes les parties et d’apporter une paix et une stabilité durable en Libye, rapporte Libya Observer.

La déclaration de Poutine intervient alors que le pays est à seulement une quinzaine de jours de l’élection présidentielle prévue pour le 24 décembre. Le Premier ministre actuel est candidat à la présidentielle ainsi que le chef de Guerre Khalifa Haftar et le fils de Mouammar Kadhafi, Saif Al-Islam. Cette semaine, la commission électorale a également annoncé la candidature de plus de 5000 personnes aux législatives.