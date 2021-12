Libye – Présidentielle: la candidature de Saïf al Islam Kadhafi finalement validée

La cour d’appel de Sebha, dans le sud de la Libye, a ordonné ce jeudi 2 décembre, le rétablissement de Seif al-Islam Kadhafi dans la course à la présidentielle prévue pour le 24 décembre 2021.

Après le rejet de sa candidature par l’Autorité électorale pour non-conformité avec les dispositions de la loi, Saïf al Islam Kadhafi, a déposé un recours à la cour d’appel de Sebha, dans le sud de la Libye. L’étude de ce recours déposé il y a plus d’une semaine, a connu de retard dans le traitement, en raison de plusieurs incidents enregistrés dans le pays. Des combattants du général Khalifa Haftar, ont bloqué depuis plus d’une semaine l’accès au tribunal, suscitant «une grande inquiétude ».

Mardi, la commission judiciaire chargée d’examiner son recours avait annoncé le report sine die de ses conclusions, en raison de ces incidents. Ce jeudi, l’avocat du fils de l’ancien dirigeant Mouammar Kadhafi, a annoncé que son client a été rétabli comme candidat dans la course à la présidentielle. La liste définitive des candidats à l’élection présidentielle n’a pas encore été communiquée, alors que la commission électorale a reçu 98 candidatures et en a rejeté 25 y compris celle du fils de Kadhafi qui vient d’être rétablie.

Activement recherché par la Cour Pénale Internationale pour crimes contre l’humanité, Seif al-Islam Kadhafi qui a disparu des radars depuis quelques mois, a officialisé son retour sur la scène politique de son pays. L’homme qui entend « restaurer l’unité perdue » de la Libye, après une décennie de conflit est apparu dimanche 14 novembre, barbe poivre et sel et portant des lunettes de vue, au bureau de la HNEC à Sebha, où, il a soumis sa candidature pour la présidentielle. En Libye, la présidentielle est prévue pour le 24 décembre 2021, et les élections législatives un mois plus tard.