Alors que l’incertitude plane sur la tenue ou non des élections en Libye le 24 décembre 2021, le parlement a confirmé officiellement qu’il est « impossible » de tenir ces consultations et a proposé un report d’un mois.

Après que le président de la Commission électorale en Libye a jugé impossible la tenue des élections présidentielle et législatives vendredi 24 décembre, évoquant des aspects juridique, sécuritaire et consensuel, le parlement, à travers une commission, a jugé qu’un report du scrutin est la meilleure option pour sa crédibilité et sa légitimité.

« Après étude des rapports techniques, judiciaires et sécuritaires, nous vous informons qu’il est impossible de tenir des élections à la date du 24 décembre comme le prévoit la loi électorale », selon un courrier adressé par le président de la commission au chef du Parlement, dans laquelle aucune autre date n’était inscrite.

La commission parlementaire chargée de superviser les élections présidentielles a déclaré qu’il n’y avait pas les bonnes conditions pour les tenir à la date prévue. Elle a donc suivi la position de la Commission électorale et déclaré l’impossibilité de la tenue des élections. Aussi, la Commission a proposé d’organiser des élections présidentielles le 24 janvier 2022, dans un mois.

Les élections libyennes devraient se tenir afin de mettre fin à une situation chaotique dans laquelle se retrouve le pays depuis l’invasion de l’Otan avec à sa tête la France qui a réussi à assassiner le dirigeant du pays, Mouammar Kadhafi. C’est donc dans la perspective d’arranger ce qu’ils ont détruit que les occidentaux s’activent pour la tenue d’élections et le retour du pays sur une voie démocratique et de sécurité.