Liban: démission du ministre de l’information sous la pression du français Emmanuel Macron

Le ministre libanais de l’information, George Kordahi, a rendu sa démission du gouvernement vendredi alors que le Liban tente de régler ses problèmes diplomatiques avec l’Arabie saoudite.

« Je n’accepterai pas d’être utilisé comme une raison pour nuire au Liban et à nos frères libanais en Arabie saoudite et dans d’autres pays du Golfe », a déclaré Kordahi lors d’une conférence de presse vendredi. « Les intérêts de mon pays, de mon peuple et de mes partisans sont au-dessus de mes intérêts personnels. Le Liban est plus important que George Kordahi, et les intérêts libanais sont plus importants qu’un rôle ministériel », a-t-il indiqué avant de démissionner de son poste.

Le Liban et l’Arabie saoudite sont en pleine crise diplomatique depuis plusieurs semaines après que George Kordahi a critiqué le royaume du Golfe pour sa campagne militaire menée au Yémen contre les rebelles houthis. Cela a mis Ryad en colère et le royaume conditionne son aide au Liban, à la démission du ministre. Le Liban est en pleine crise économique et les difficultés du pays lui font dépendre des aides extérieurs.

Selon un rapport d’Al Jazzera, Kordahi a déclaré que le Premier ministre Najib Mikati lui avait dit plus tôt cette semaine, que sa démission serait une condition préalable pour que le président français Emmanuel Macron, discute de la crise diplomatique avec le prince héritier Mohammad Bin Salman à Riyad et désamorce les tensions entre le Liban et le royaume. Macron a entamé vendredi une tournée dans le Golfe qui le verra se rendre au Qatar, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis (EAU).