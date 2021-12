Les pourparlers entre Vladimir Poutine et Joe Biden ont débuté

Les pourparlers entre les présidents américain et russe Joe Biden et Vladimir Poutine ont débuté mardi vers 15H00 GMT, sur fond de craintes d’une escalade militaire russe en Ukraine, ont annoncé les agences russes.

Le président américain et son homologue russe se sont déjà téléphonés plusieurs fois, et se sont vus en personne en juin à Genève, une réunion jugée encourageante par l’administration Biden, dans sa quête d’une relation bilatérale « stable » et « prévisible ». C’est cette fois dans un contexte au contraire extrêmement volatil qu’ils se retrouvent, sous forme de vidéoconférence – sécurisée, précise la Maison Blanche – à 10h00 du matin à Washington, donc en début de soirée à l’heure de Moscou.

Washington et Kiev accusent Moscou de masser des troupes à la frontière avec l’Ukraine pour attaquer le pays, rejouant le scénario qui avait vu les Russes annexer la péninsule de Crimée en 2014, et précipiter l’Ukraine dans une guerre qui a fait plus de 13’000 morts. Les experts sont partagés: beaucoup pensent que Vladimir Poutine bluffe, mais peu évacuent complètement l’hypothèse d’une attaque.

Qu’attendre de cette rencontre

L’objectif de ces discussions est d’apaiser les tensions car les sujets de crispation ne manquent pas entre les deux pays : la crise des migrants entre la Biélorussie et la Pologne, les tensions en mer Noire… Mais le sujet le plus brûlant reste l’Ukraine. Kiev accuse en effet Moscou de préparer une opération militaire et les Américains semblent décidés à ne pas laisser faire la Russie.

D’après un haut responsable américain, en cas d’invasion de l’Ukraine, les Etats-Unis et l’Europe prendront de lourdes et sévères sanctions financières vis-à-vis de la Russie. Washington est également prêt à renforcer sa présence militaire en Europe de l’Est en cas d’attaque russe. Joe Biden a déjà promis une longue discussion avec Vladimir Poutine et répétera que les Etats-Unis ne recherchent pas de confrontation militaire. Le président américain devrait mettre l’accent sur des alternatives diplomatiques, même si sur ce point, la Maison-Blanche reste très floue.

Ces concertations ont pour but d’afficher une unité face à Moscou. Un entretien avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est également prévu dans la foulée de son rendez-vous avec Vladimir Poutine. Selon un document du renseignement américain, la Russie a d’ores et déjà placé ses pions en vue d’une possible invasion de l’Ukraine dès début 2022. La Maison Blanche admet ne pas connaître les intentions de Vladimir Poutine, mais redoute une répétition du scénario de 2014, année lors de laquelle la Russie avait annexé la Crimée.