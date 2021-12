Les forces spéciales ougandaises entrent en RDC avec des véhicules blindés

Alors que les deux pays ont entamé une opération de pilonnage des positions des rebelles ADF en RDC, des centaines de soldats ougandais sont entrés dans le pays à bord de véhicules blindés mercredi.

Après plusieurs mois de lobbying auprès des gouvernements régionaux par le président Felix Tshisekedi, dont les propres efforts pour mettre fin aux décennies d’effusion de sang dans l’est du Congo ont été entravés par une mauvaise planification, la corruption et un financement insuffisant, selon un rapport du parlement, une opération a finalement commencé avec la participation de l’Ouganda.

Mardi, les forces ougandaises et congolaises ont mené des frappes aériennes et d’artilleries contre des positions des rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF). Plus tard, les autorités congolaises ont indiqué qu’une opération terrestre allait être menée avec les forces spéciales des deux pays qui seraient déployées pour sécuriser les bases appartenant à la milice ADF.

Selon un rapport de Reuters citant un résident local et militant des droits civiques, mercredi matin, des troupes et des véhicules ougandais ont été aperçus en train de traverser la RD Congo au poste frontière de Nobili pour la deuxième journée. « Je viens de voir 30 véhicules remplis de soldats ougandais entrer au Congo. J’ai aussi vu deux chars », a déclaré Blaise Bokassa, qui vit à Nobili. « Si notre armée collabore avec (l’armée ougandaise), une solution sera trouvée, et l’histoire des ADF sera reléguée dans le passé », a-t-il indiqué.

Les ADF, qui ont commencé comme un soulèvement en Ouganda mais sont basées au Congo depuis la fin des années 1990, ont prêté allégeance à l’État islamique à la mi-2019, mais les chercheurs des Nations Unies n’ont trouvé aucune preuve du commandement et du contrôle de l’EI sur les opérations des ADF.