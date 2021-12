Les forces ougandaises renforcent leur présence en RDC pour combattre les rebelles de l’ADF

Alors que la république démocratique du Congo (RDC) a décidé de compter avec l’Ouganda pour combattre les rebelles dans l’est du pays, les forces ougandaises ont renforcé leur base avancée dans le pays.

L’Ouganda et la RDC ont entamé la semaine dernière, une vaste opération conjointe pour lutter contre les rebelles de l’ADF qui sèment la terreur dans l’est de la RDC. Après des bombardements aériens et terrestres les forces ougandaises sont entrées en RDC pour poursuivre l’opération en territoire voisin sur autorisation de Kinshasa.

Environ une semaine après leur entrée en RDC, les forces ougandaises ont renforcé lundi les routes d’approvisionnement vers le pays voisin. Selon les informations rapportées par l’AFP, juste avant l’entrée du parc des Virunga à l’est de la RDC, des rangées de tentes militaires ont surgi dans le village de Mukakati. Aussi, le média rapporte que des colonnes de soldats ougandais, de 4×4, de camions bâchés, de pétroliers, de véhicules blindés et de mitrailleuses lourdes passent chaque jour par le poste frontalier de Nobili.

Tôt le matin du 30 novembre, l’aviation et l’artillerie ougandaises ont pilonné des zones où des bases des Forces démocratiques alliées avaient été repérées. L’ADF, tire ses origines de l’Ouganda et est active depuis 1995 dans l’est de la RDC, où elle est considérée comme le plus meurtrier des groupes armés opérant dans la région, responsable du massacre de milliers de civils, d’enlèvements et de pillages.