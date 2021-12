Les Etats-Unis «sont devenus arrogants » après l’effondrement de l’Union soviétique, Gorbatchev

Alors que la tension monte entre la Russie et les Etats-Unis, l’ancien président russe de l’ère soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, a fait une déclaration vendredi insistant sur le fait que l’effondrement de l’Union soviétique a rendu Washington très arrogant.

Les Etats-Unis sont devenus « arrogant et sûr d’eux » après l’effondrement de l’Union soviétique, conduisant à l’élargissement de l’alliance militaire de l’OTAN, a indiqué vendredi Gorbatchev. La déclaration de Gorbatchev intervient alors que l’actuel président russe Vladimir Poutine évoque le fait que l’OTAN empiète à proximité des frontières de la Russie, et Moscou a exigé la semaine dernière des « garanties juridiques » que l’alliance dirigée par les États-Unis mettrait un terme à son expansion vers l’Est.

« Comment peut-on compter sur des relations égales avec les États-Unis et l’Occident dans une telle position ? a déclaré Gorbatchev à l’agence de presse d’État RIA Novosti. Il a évoqué ce qu’il appelle, « l’humeur triomphante en Occident, en particulier aux États-Unis » après la disparition de l’Union soviétique en 1991 ». « Ils sont devenus arrogants et sûrs d’eux. Ils ont déclaré la victoire dans la guerre froide », a déclaré Gorbatchev, 90 ans.

Il a insisté sur le fait que c’était « ensemble » que Moscou et Washington avaient sorti le monde de la confrontation et de la course au nucléaire. « Non, les ‘gagnants’ ont décidé de construire un nouvel empire. D’où l’idée d’une expansion de l’OTAN », a ajouté Gorbatchev. Cependant, il s’est félicité des prochains pourparlers sur la sécurité entre Moscou et Washington. « J’espère qu’il y aura un résultat », a-t-il déclaré.

La semaine dernière, Moscou a présenté à l’Occident des demandes de sécurité radicales, déclarant que l’OTAN ne doit pas admettre de nouveaux membres et cherchant à empêcher les États-Unis d’établir de nouvelles bases dans les anciens pays soviétiques. Poutine a déclaré jeudi que Washington était disposé à discuter des propositions et des pourparlers pourraient avoir lieu au début de l’année prochaine à Genève.