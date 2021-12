Les Etats-Unis restituent au Mali plus de 900 objets archéologiques et ethnographiques jadis pillés

Les Etats-Unis ont restitué, mardi, au Mali, plus de 900 objets archéologiques et ethnographiques, “pillés pour la plupart”.

Après le Bénin qui a réussi à entrer en possession des 26 de ses œuvres d’art pillées par la France, le vent de la restitution des biens culturels souffle au Mali. Dennis B. Hankins, ambassadeur des Etats-Unis à Bamako, a remis au Premier ministre malien Choguel Kokalla Maïga, 900 œuvres archéologiques et ethnographiques jadis pillées.

« Ce sont plus de 900 objets archéologiques et ethnographiques, pillés illégalement pour la plupart, qui ont été remis au gouvernement malien », a confirmé le chef du gouvernement malien. « Notre patrimoine culturel ne doit pas rester prisonnier des musées d’autres pays. Notre jeunesse a envie d’accéder à la créativité et à la spiritualité d’époque lointaine. », insiste Choguel Kokalla Maïga.

6 grandes urnes funéraires

Au nombre des objets restitués, figurent six grandes urnes funéraires, datant de 900 à 1700 après Jésus-Christ, un récipient à double coupe en engobe rouge imprimé, datant de 800 à 1500 avant Jésus-Christ et 913 pierres et têtes de haches de la période néolithique. Il y a également un pot polychrome à col haut daté entre 1100 et 1400 avant Jésus-Christ. La plupart de ces objets, saisis par les douanes américaines entre 2008 et 2011, avaient été exportée illégalement vers les États-Unis.

“C’est la première fois que de telles choses se passent au Mali. Que 900 objets soient remis d’un seul coup, c’est la première fois, grâce à l’accord bilatéral qui lie les Etats Unis au Mali. Nous allons passer d’abord à l’inventaire et à la documentation des pièces que nous venons de recevoir avant de proposer une exposition au grand public, certainement après le mois de ramadan”, a déclaré Daouda Keita, directeur du Musée national.

Lutte contre le pillage

Les nouvelles autorités du Mali ont fait de la lutte contre le pillage une préoccupation majeure et s’investissent pour le retour des œuvres d’art pillées.

“Le Mali a adopté des textes législatifs et réglementaires portant protection et promotion de son patrimoine culturel national, ratifié des conventions internationales et conclu des accords dont l’accord entre le gouvernement du Mali et celui des Etats-Unis d’Amérique sur les restrictions à l’importation des matériels archéologiques et ethnographiques, signé le 19 septembre 1993 et renouvelé pour la 6ème fois en septembre 2017.”