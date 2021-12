Le verdict de la Criet dans le procès de Joel Aïvo n’a rien d’étonnant selon Me Robert Dossou

L’un des avocats de l’universitaire Joël Aïvo, Me Robert Dossou est bien déçu du délibéré rendu ce lundi 6 Décembre 2021 par la présidente de céans dans le procès dit de Joël Aïvo. Pour le doyen du collège d’avocats ayant défendu le constitutionnaliste, le verdict de la cour pose problème.

Me Robert Dossou ne considère pas comme un échec personnel, la condamnation de son client Joël Aïvo à 10 ans de réclusion criminelle. « Ce n’est pas un échec pour moi car, j’avais déjà dit ce qui se passait depuis longtemps dans la justice de mon pays« , confie-t-il aux professionnels des médias après le délibéré de la cour.

A lire aussi: Bénin ; Procès Joël Aïvo: Alain Gnonlonfoun, le seul accusé acquitté par la cour

L’avocat au barreau béninois affirme avoir plaidé beaucoup de dossiers de ce genre et par conséquent ne retire rien de sa plaidoirie. « Ce que j’ai plaidé est vrai et j’y crois. Mais, la perception officielle est tombée et je ne peux qu’en prendre acte. Nous, on a plaidé tous acquittement. Et si nos convictions étaient faites de la cause de nos poussées, nous n’allions pas plaider acquittement« , indique Me Robert Dossou.

Pour lui, l’arène ne pourra que reprendre ce que l’arrêt de renvoi a dit et ce que le procureur a plaidé, puisque le résultat indique déjà qu’ils ont suivi le raisonnement de l’accusation.

Que fera désormais les conseils de Joël Aïvo et ses co-accusés après ce verdict de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme? Feront-ils appel de la décision de la juridiction spéciale? Me Robert Dossou affirme qu’ils aviseront.