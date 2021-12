Le variant Omicron se propage à un rythme inédit, appel à la mobilisation de l’OMS

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) tire la sonnette d’alarme par rapport à la vitesse de propagation sans précédent du variant Omicron, dans un contexte où les cas augmentent à une vitesse préoccupante dans tous les pays, particulièrement en Afrique australe.

Alors que le variant Omicron se propage partout dans le monde, inquiétant les autorités sanitaires ; et que la France fait état d’un peu plus de 130 cas sur son territoire d’après Gabriel Attal, et que les laboratoires pharmaceutiques s’adaptent actuellement pour que leurs vaccins restent efficaces face au variant, l’Organisation Mondiale de la Santé s’est exprimée à ce sujet, ce mardi 14 décembre 2021 au cours d’une conférence de presse.

D’après l’OMS, aucun variant du Covid ne s’est propagé aussi rapidement qu’Omicron. L’organisation estime même que tous les pays sont désormais touchés par le variant. « 77 pays ont maintenant signalé des cas d’Omicron, mais la réalité est qu’Omicron se trouve probablement dans la plupart des pays même s’il n’a pas encore été détecté. Omicron se propage à un rythme que nous n’avons jamais vu avec aucun autre variant. » a ainsi déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Et de poursuivre : « Nous sommes préoccupés par le fait que les gens considèrent Omicron comme bénin. (…) Même si Omicron provoque des maladies moins graves, le nombre de cas pourrait une fois de plus submerger les systèmes de santé qui ne sont pas préparés », rappelant l’importance du masque de protection, de l’aération et des gestes barrières, en plus de la vaccination. « Faites tout cela. Faites-le de manière cohérente. Faites-le bien. » a-t’il demandé.