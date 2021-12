Le tout premier SMS de l’histoire vendu aux enchères pour 70 millions f CFA

Le tout premier message reçu sur un téléphone portable le 3 décembre 1992, sera mis en vente ce mardi par l’opérateur Vodafone sous forme de NFT.

Le premier SMS de l’histoire, transmis par l’opérateur Vodafone le 3 décembre 1992, a été vendu aux enchères mardi sous forme de NFT pour 107.000 euros, soit environ 70 millions f CFA, lors d’une vente organisée par la maison Aguttes en France. L’acheteur, dont l’identité n’était pas connue dans l’immédiat, est désormais le propriétaire exclusif d’une réplique numérique et unique du protocole de communication original qui a transmis ce SMS.

Photo du premier SMS reçu par un employé de Vodafone © Aguttes

Reçu à l’époque par Richard Jarvis, collaborateur de Vodafone, le SMS est composé de 15 caractères pour dire « Merry Christmas » (« Joyeux Noël » en français).

Un document numérique symbolique

L’objet de la vente, qui prend la forme d’un NFT, n’est pas le SMS en lui-même (qui n’a aucune existence physique), ni même le téléphone (un Orbitel 901). Il s’agit concrètement d’un document numérique unique signé de la main Nick Read, actuel dirigeant de l’opérateur, attribuant symboliquement la propriété du SMS à l’acheteur.

Afin de ne pas repartir les mains vides, ce dernier a malgré tout droit à une photo du téléphone portable affichant ce SMS, ainsi que l’impression du code informatique lié au message.

Lignes de code informatique liées au protocole d’envoi du tout premier SMS © Aguttes

Devenus très populaires au court des derniers mois, les NFT sont prisés par des internautes avides de collections d’objets virtuels, qui achètent par exemple des titres de propriété liés à des illustrations numériques. Avec dans de nombreux cas l’espoir de voir leur valeur s’envoler pour réaliser une plus-value. La nouvelle mode autour des NFT pousse certaines entreprises à tenter de s’approprier le phénomène, à l’image de Nike qui s’est récemment offert RTFKT, une marque de chaussures virtuelles.

Parmi les participants dans la salle, Luigi Caradonna, 18 ans, un jeune entrepreneur qui a fondé une entreprise utilisant la blockchain dans le domaine du jeu vidéo. Il a renoncé lorsque les enchères ont dépassé 75.000 euros. « Je me suis dit que ce serait intéressant d’avoir ce morceau d’histoire et de le garder comme actif jusqu’à l’année prochaine, et de le revendre à Noël prochain », a-t-il expliqué à l’AFP. L’opérateur Vodafone avait indiqué qu’il comptait reverser le produit de la vente au HCR, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés.