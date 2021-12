Le Togo et le Bénin renforcent leur contrôle des activités de pêche

La présidence du Togo a annoncé ce jeudi, la fin des opérations conjointes de surveillances organisées par Lomé et Cotonou, pour renforcer le contrôle de leurs activités de pêche.

Mardi s’est achevé dans les eaux des zones économiques exclusives (ZEE) du Togo et du Bénin, des opérations conjointes de surveillances organisées par les deux pays. « Cette action majeure organisée dans le cadre du projet PESCAO (appuyé notamment par le gouvernement Norvégien), a pour objet principal d’améliorer la gouvernance des pêches en Afrique de l’Ouest, tout en détectant d’éventuelles infractions liées à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN)« , détaille la présidence du Togo.

Trois jours durant, les marines des deux pays ont pu enregistrer des résultats satisfaisants, tel que le souligne le Capitaine de vaisseau Nèyo Takougnadi. “Les résultats sont très satisfaisants, car un navire et quatre pirogues ont été déroutés sur le Port de Lomé pour pêche illégale”, a indiqué le responsable de la marine togolaise.

Par ailleurs, ces patrouilles ont été l’occasion pour le ministre de l’économie maritime et de la pêche, Edem Tengue de rappeler les ambitions de l’exécutif à optimiser le potentiel maritime du pays.

Dans cette dynamique, le pays a adopté ces dernières années plusieurs initiatives et mesures dans le secteur maritime. Parmi elles, l’interdiction de l’utilisation de filets semblables à des moustiquaires pour la pêche, la réglementation sur le transport des marchandises dangereuses par mer ou encore l’adhésion du pays à plusieurs conventions maritimes. Le pays a dans cette lancée, jugé et condamné (il y a quelques mois) neuf personnes pour des actes de piraterie maritime; une première sur le plan national et dans la sous-région ouest-africaine.

Fin octobre le Togo et le Bénin ont tenu de nouvelles négociations en vue de la délimitation des frontières maritimes entre les deux pays. La nouvelle session, la dixième depuis le début des consultations, a permis de faire de nouvelles avancées sur la question.