Le RePaSOC, un programme multi-acteurs avec 100% de réussite pour la Société Civile au Bénin

Programme de Renforcement et Participation de la Société Civile, le RePaSOC est issu de la coopération entre le Bénin et l’Union européenne et a pour objectif global de promouvoir la participation des citoyens à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques de développement afin d’en assurer la pertinence, la transparence et la redevabilité et d’améliorer le développement inclusif et la gouvernance démocratique au niveau national et local.

Établi sur un financement de 14 554 387 d’euros soit 9.547.052.033 FCFA, avec l’appui de l’Union européenne qui s’élève à 12 millions d’euros, le Programme RePaSOC est un programme multi-acteurs qui est piloté par un ensemble d’opérateurs, un mécanisme de gestion inédit avec notamment :

Débat sur le Dialogue Etat-OSC organisé à Cotonou en mars 2021

la Maison de la Société Civile à travers une subvention directe qui œuvre pour la promotion de la participation des OSC dans l’élaboration et le suivi des politiques publique au niveau national et local, ainsi que pour la transparence dans les ressources publiques,

le Centre de Promotion de la Société Civile, sous tutelle du Ministère de la Justice,

la Régie nationale du Programme RePaSOC qui assure la bonne mise en œuvre du Programme,

ainsi qu’une mission d’assistance technique qui accompagne les différents acteurs.

Enfin la GIZ, à travers le champ 4 de son Programme d’appui à la Décentralisation et au Développement communal (PDDC) a également appuyé le Programme RePaSOC à travers un volet financé à hauteur de 4 millions d’euros, dont 2 millions d’apport direct de la GIZ, sur la subvention PAGODA.

Le programme s’inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Action du Gouvernement (PAG) dont le pilier 1 est de « consolider la démocratie, l’état de droit et la bonne gouvernance ». Il a connu 4 années de mise en œuvre opérationnelle et s’est clôturé en septembre 2021. Son maître d’ouvrage du Programme RePaSOC est le Ministère de l’Economie et des Finances en sa qualité d’Ordonnateur National du FED alors que le maître d’œuvre est le Ministère de la Justice et de la Législation.

8 thématiques pour 3 résultats majeurs

Spécifiquement, le Programme RePaSOC a pour objectif de soutenir et accroître la participation citoyenne dans la gouvernance de l’action publique, en particulier dans les secteurs clés prioritaires de la coopération UE-Bénin avec une approche promouvant l’égalité du genre.

Bénéficiaires d’un projet financé par le RePaSOC à Glazoué

Pour cela, il s’est articulé autour de 8 thématiques telles que les services sociaux de base, le suivi des politiques publiques, la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance, l’économie locale, la promotion de la culture, le suivi du budget de l’état et le développement durable.

Trois résultats majeurs étaient donc attendus. En premier lieu, il s’agit de l’amélioration de l’environnement institutionnel et juridique de la Société Civile au Bénin. Ensuite nous avons la question de l’amélioration du dialogue entre OSC et Etat et enfin, le soutien aux OSC afin qu’elles soient en mesure de mieux jouer leur rôle dans l’amélioration des services sociaux de base aux populations.

100 000 bénéficiaires directs

Après quatre années de mise en œuvre opérationnelle, le Programme RePaSOC a pu financé 58 projets avec 2000 OSC directement accompagnées dans 12 départements avec 4 partenaires opérationnels. Aussi, 8 pools thématiques ont pu être mis en place dans 77 communes.

Au total, c’est plus de 100 000 bénéficiaires directs des projets sur l’ensemble du territoire béninois.

Les projets financés dans le cadre du Programme RePaSOC ont créé de nouvelles dynamiques ou se sont ancrées et ont renforcé des dynamiques déjà existantes en matière de participation citoyenne et de cogestion du développement, et notamment dans l’amélioration des services sociaux de base et du développement humain

Bénéficiaires d’un projet financé par le RePaSOC à Penessoulou

Bénéficiaires d’un projet financé par le RePaSOC à Boukoumbé

A travers les projets financés, le Programme RePaSOC a permis aux acteurs de la Société Civile béninoise de se renforcer davantage et de prendre leur place aux côtés des pouvoirs publics dans le cadre de la gestion du développement. Avec 100% de taux de réalisation des projets, les organisations qui ont bénéficié des subventions du Programme RePaSOC affichent aussi 100% de réussite dans la gestion financière et des ressources des différents projets, ce qui renforce leur crédibilité dans le rôle qu’ils sont amenés à jouer, aux côtés des pouvoirs publics, dans le cadre de la gestion du développement. Cela permet aussi de renforcer, de pérenniser les résultats du RePaSOC dans la durée, au-delà même de la fin du Programme.

Aujourd’hui, et nous l’observons à travers le Programme RePaSOC, nous pouvons dire que les organisations de la société civile au Bénin s’éveillent et prennent conscience de leur rôle en s’illustrant dans de nombreuses actions aux côtés des élus, et cela se traduit par tous les résultats obtenus par le Programme RePaSOC.