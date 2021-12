Le président somalien suspend les pouvoirs du Premier ministre sur fond de discorde

Le Premier ministre somalien vient d’être suspendu par le président Mohamed Abdullahi Mohamed, qui a fait cette annonce lundi matin. Cette décision pourrait aller en aggravant un conflit qui déstabilisait déjà le pays.

Alors que les deux personnalités n’ont toujours pas été sur la même longueur d’onde, le président somalien a annoncé lundi 27 décembre 2021, la suspension des pouvoirs de son Premier ministre Mohammed Hussein Roble, dans un communiqué. « Le président a décidé de suspendre le Premier ministre Mohamed Hussein Roble et d’arrêter ses pouvoirs car il était lié à la corruption », indique le communiqué, accusant Roble d’interférer avec une enquête sur une affaire d’accaparement de terres.

La suspension des pouvoirs de Roble intervient un jour après que Mohamed et Roble se sont accusés d’avoir retardé les élections législatives. Le président a également déclaré qu’il avait démis de ses fonctions le commandant des forces maritimes, le général Abdihamid Mohamed Dirir, alors qu’une enquête similaire était en cours.

Roble « est entré dans la mêlée avec des allégations de corruption et de détournement de fonds publics, et une enquête est en cours pour déterminer les allégations, le travail et les pouvoirs du Premier ministre ont été suspendus dans l’attente d’une enquête », indique le communiqué du président.

Il a ajouté que les autres membres du Conseil des ministres continueraient leurs fonctions conformément aux lois et règlements du pays. La dernière brouille entre les deux responsables du pays avait presque poussé à un affrontement entre les forces militaires du pays et la milice fidèle au Premier ministre. La guerre a été avortée après que Farmajo (le président) a annoncé une date pour les prochaines élections.