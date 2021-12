Le Président Muhammadu Buhari met en service un navire de guerre “Made in Nigeria”

Le président nigérian Muhammadu Buhari s’est rendu, le jeudi 9 décembre 2021, au chantier naval de Lagos, la capitale économique, pour inaugurer des navires de guerre récemment acquis ainsi qu’un bateau de défense pour l’arsenal de Victoria Island.

Jeudi 9 décembre, le président Muhammadu Buhari a mis en service à Lagos 118 navires et bateaux, dont un hélicoptère, pour renforcer la capacité de la marine nigériane à sécuriser le domaine maritime de la nation ainsi que le golfe de Guinée. Ces moyens comprennent sept navires Seaward et 111 bateaux. L’un d’entre eux, le NNS Oji, un Seaward Defense Boat, SDB III, a été construit localement par les ingénieurs de la marine nigériane à l’arsenal naval de Victoria Island, à Lagos.

Ce bateau inauguré est le troisième de sa série à être construit par la marine nigériane, uniquement par des ingénieurs de la marine, après les succès du NNS Adoni et du NNS Karaduwa, mis en service en 2016 par le président Buhari. L’événement a marqué l’inauguration de certaines plates-formes récemment acquises et la cérémonie de pose de quilles pour la construction du Boat-IV et du Boat-V.

Dans son allocution le président a rappelé l’importance d’une marine équipée, à l’heure ou le Nigéria est en proie à la piraterie notamment dans le Golf de la Guinée. Il a exhorté le personnel à en faire bon usage. “Nous devons noter que nous sommes dans une période critique où notre pays est confronté à une sérieuse baisse de nos revenus et aux défis de sécurité. Malgré ces défis, notre administration est très déterminée à faire en sorte que la Marine soit bien soutenue afin d’assumer ses responsabilités statutaires” a-t-il déclaré.

Mercredi, le Sénat a demandé au Chef de l’Etat de prendre en charge et de ressusciter le NNS ARADU, le plus grand navire nigérian construit en 1978, actuellement immobilisé.