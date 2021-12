Le pape François qualifie les violences conjugales de « presque sataniques »

Le pape François dit que les hommes qui commettent des violences domestiques contre les femmes se livrent à quelque chose de « presque satanique ».

Le pape François, s’exprimant lors d’une émission télévisée diffusée aux heures de grande écoute, a déclaré qu’il y avait quelque chose de « presque satanique » dans le nombre « très, très élevé » de femmes victimes de violence domestique. Le pape a fait ce commentaire lors d’une émission diffusée dimanche sur Canal 5, la première chaîne privée d’Italie, intitulée « François et les invisibles », qui visait à mettre en lumière des personnes qui se débattaient de différentes manières. Il mettait en vedette trois femmes et un homme qui ont rencontré le pape pour discuter de divers problèmes et lui demander conseil.

« Le nombre de femmes qui sont battues et maltraitées chez elles, même par leurs maris, est très, très élevé », a déclaré le pape François en réponse à une question d’une femme nommée Giovanna, victime de violence domestique. « Le truc, c’est que pour moi, c’est presque vicieux parce que ça profite des gens qui ne peuvent pas se défendre, qui ne peuvent que (essayer de) bloquer le coup », a-t-il déclaré. « C’est dommage. C’est dommage », a-t-il insisté.

Depuis le début de l’épidémie de coronavirus il y a deux ans, le pape François s’est exprimé à plusieurs reprises sur le sujet des violences conjugales qui ont augmenté dans de nombreux pays, les confinements ayant piégé de nombreuses femmes avec leurs agresseurs. Selon des chiffres de la police, on recense chaque jour en Italie environ 90 faits de violences commis contre des femmes, dont 62% sont des violences conjugales.

