Le Pape François honore sa promesse de visiter l’île de Chypre

Le Souverain Pontife est arrivé ce jeudi, sur l’île de Chypre pour une visite de deux jours, première étape de son voyage en Méditerranée orientale.

« Le pape se rendra à Chypre du 2 au 4 décembre et visitera Nicosie, et en Grèce du 4 au 6 décembre, où il se rendra à Athènes et sur l’île de Lesbos« , avait annoncé dans un communiqué, le porte-parole du pape, Matteo Bruni. Comme annoncé, le Pape François a fait le déplacement pour l’île de Chypre, ce jeudi.

Dans son discours prononcé dans une cathédrale maronite, il s’est dit «très préoccupé», par la crise sociale, économique et humanitaire que traverse le Liban voisin de l’île méditerranéenne. «Quand je pense au Liban, je suis très préoccupé par la crise dans laquelle il se trouve et je ressens la douleur d’un peuple fatigué et éprouvé par la violence et la souffrance», a déclaré le Souverain Pontife, ajoutant «porter dans (sa) prière le désir de paix qui monte du cœur de ce pays», situé à 160 km de Chypre.

Le Pape François, qui aura 85 ans en décembre et a subi une opération du côlon en juillet, avait réduit drastiquement ses voyages l’an dernier, en raison de la pandémie de Covid-19. Cette année, il a fait un voyage historique en Irak et s’est rendu en Slovaquie en septembre.