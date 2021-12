Le ministre français des PME Alain Griset, démissionne du gouvernement

Alors qu’il a été condamné à une peine de prison avec suris, le ministre délégué chargé des Petites et moyennes entreprises Alain Griset, rend sa démission du gouvernement français, rapporte RT.

Le tribunal correctionnel de Paris vient de condamner mercredi, le ministre français des PME Alain Griset, à six mois d’emprisonnement avec sursis et une peine d’inéligibilité de trois ans avec sursis pour la «déclaration incomplète ou mensongère» de sa situation patrimoniale.

En effet, selon RT la condamnation de Griset est intervenue après que ce dernier a omis de déclarer, après sa nomination au gouvernement, en août 2020, une partie de son patrimoine et de ses intérêts à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

En prononçant son jugement, le tribunal a retenu qu’Alain Griset «avait fait le choix de dissimuler une partie substantielle de son patrimoine» et relevé deux éléments aggravants : les fonds en cause étaient hébergés dans une banque française et il a «fait preuve d’une réelle volonté de dissimulation».

Moins de deux heures après l’annonce de ce jugement, le tout premier ministre en exercice dans un gouvernement français à comparaître devant le tribunal correctionnel, a simplement rendu sa démission du gouvernement. “Alain Griset remercie le Président de la République et le Premier ministre de l’avoir nommé en tant que ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises depuis juillet 2020 (…). Son engagement a été total durant ces 18 mois”, peut-on lire dans le communiqué publié par Bercy.