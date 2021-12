Le Maroc emboîte le pas à l’Europe et interdit toutes les festivités de fin d’année

Alors que l’Europe est confrontée à une reprise de l’épidémie de Covid-19, le Maroc va durcir les restrictions pour toujours éviter une recrudescence de la pandémie. Le Royaume a interdit toutes les festivités de fin d’année.

Face à l’émergence du variant Omicron en Europe, le Maroc a trouvé nécessaire de préserver ses acquis en imposant de nouvelles restrictions en cette période de fin d’années qui rime avec fêtes. Afin de limiter les interactions sociales en lien avec la période des fêtes et qui pourraient aggraver la propagation du virus, le gouvernement marocain a annoncé, lundi dans un communiqué, une série de mesures qui seront appliquées la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022. Il s’agit de :

Interdiction de toutes les célébrations du Nouvel An.

Interdiction d’organiser des soirées et programmes spéciaux dans les hôtels, restaurants et établissements touristiques.

Fermeture des restaurants et des cafés à 23h30.

Couvre-feu nocturne dans la nuit du Nouvel An de 00h00 à 06h00.

Le gouvernement affirme que le danger de propagation de la pandémie persiste et que la conjoncture actuelle exige le respect strict par l’ensemble des citoyennes et citoyens de toutes les directives des autorités publiques et de toutes les mesures de précaution décrétées par les autorités sanitaires.

Suspension des vols à plusieurs pays européens

Le gouvernement marocain a décidé depuis le 13 décembre, d’autoriser exceptionnellement les Marocains bloqués à l’étranger, à cause de la fermeture des frontières occasionnée par le variant Omicron, à retourner dans leur pays. Les vols à destination et en provenance de la France sont suspendus depuis le 28 novembre à 23h59.

Le royaume chérifien avait également décidé de suspendre les vols depuis et vers l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni à cause de l’évolution de la situation sanitaire dans ces trois pays. La suspension des vols avec la Russie, décidée début octobre, a cependant été levée. Le Maroc avait décidé vendredi 26 novembre d’interdire l’accès de son territoire aux ressortissants des pays d’Afrique australe après la détection d’un nouveau variant du Covid-19 identifié pour la première fois en Afrique du Sud et potentiellement très contagieux, selon l’agence de presse officielle MAP.