Le Mali se tourne vers l’Iran pour apporter un plus dans son développement économique

Alors que le pays lutte pour la stabilité et la sécurité, le Mali n’oublie pas de tisser des liens diplomatiques pour son développement économique. Dans cette optique, les responsables maliens ont invité l’Iran au renforcement de la coopération économique entre les deux pays.

Lors d’une réunion avec le chef adjoint des affaires internationales de la TCCIMA, Hesamedin Hallaj, le directeur général du bureau Asie et Océanie du ministère malien des Affaires étrangères a lancé un appel à des investissements d’entreprises iraniennes au Mali dans le secteur de la culture extraterritoriale. Il assure que son pays est tout à fait prêt à fournir des terres et de l’eau appropriées pour l’agriculture aux entreprises iraniennes.

« Le Mali est la troisième économie d’Afrique du Nord-Ouest, mais malheureusement les relations financières et économiques entre l’Iran et le Mali ne sont pas au niveau des relations politiques entre deux pays ; Alors que dans les domaines de l’agriculture, des mines et de l’artisanat, il existe un grand potentiel de coopération entre les deux pays », a déclaré le responsable malien.

Il a ajouté que son pays avait les conditions et les ressources naturelles propices au développement agricole. Le Mali dispose de deux grands fleuves et de ressources en eau abondantes et de terres propices à l’agriculture, a déclaré le responsable. Il soutient également que le ministère de l’Agriculture du pays et les institutions financières sont prêts à transférer des terres et de l’eau aux entreprises iraniennes pour les cultiver.

« J’ai actuellement une commande de 260 000 tonnes d’engrais urée pour une entreprise au Mali. Si les producteurs iraniens sont prêts, ils peuvent signer des contrats avec des sociétés financières pour exporter des engrais chimiques vers mon pays », a indiqué le responsable malien dans une procédure de mise en valeur de son pays.

Le Mali a un gros potentiel en matière de ressources naturelles inexploitées ou mal exploitées. Malgré la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays d’Afrique de l’ouest, il reste une grande opportunité d’investissement pour des entreprises et autres hommes d’affaires.