Le Mali lance un forum de 4 jours sur le retour à un régime civil

Le gouvernement malien dominé par l’armée, a lancé un forum national de quatre jours sur le retour à un régime civil, après le coup d’État d’août 2020. Les autorités présentent la « Conférence nationale sur la réforme » comme une chance pour le public de favoriser le changement, mais les principaux groupes ont déjà fustigé le projet et déclaré qu’ils le boycotteraient.

La réunion « fera une évaluation sans complaisance de l’état de la nation [et] en tirera les meilleurs enseignements« , a déclaré le président de transition du Mali, le colonel Assimi Goita, lors de la cérémonie d’ouverture lundi. « Il vous appartiendra également de faire des propositions concrètes, d’imaginer une solution de sortie de crise« , a-t-il ajouté. Le Mali, l’un des pays les plus pauvres du monde, n’a connu que de brèves périodes de stabilité politique depuis qu’il a obtenu son indépendance de la France en 1960.

La CEDEAO continue de mettre la pression sur Assimi Goïta

Alors que l’année 2021 tend progressivement à sa fin et que la probabilité de la tenue d’élections en février prochain au Mali est de plus en plus faible, la CEDEAO a décidé de relancer les autorités de transition malienne, sur la nécessité de préciser une date pour les élections générales. La CEDEAO a sanctionné les dirigeants de la transition et a menacé de durcir les sanctions si aucun progrès concret n’est réalisé d’ici la fin décembre.

Réunis en session ordinaire le dimanche 12 décembre, à Abuja, au Nigeria, les chefs d’État et Gouverneurs des pays membres de la CEDEAO ont exigé la tenue d’élections présidentielles au Mali, pour le 27 février 2023. L’organisation sous-régionale menace également de prendre de nouvelles sanctions contre les autorités maliennes en cas du dépassement du délai initialement prévu.